В Москве зафиксировали 2463 случая заболевания «омикроном»

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Число случаев заболевания штаммом коронавируса «омикрон» в Москве возросло до 2463, сообщает столичное управление Роспотребнадзора.
В Москве зафиксировали 2463 случая заболевания «омикроном»
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«По результатам геномного секвенирования SARS-CoV-2 проб биоматериала от заболевших новой коронавирусной инфекцией на 25.01.2022 в Москве зарегистрировано 2463 случая заболевания новым геновариантом вируса SARS-CoV-2 «омикрон», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 467 случаев являются завозными.

Случаев заболевания омикрон-вариантом среди детей не выявлено.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19, скорее всего, будет продолжаться ещё две недели.

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