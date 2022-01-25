В Москве зафиксировали 2463 случая заболевания «омикроном»

Число случаев заболевания штаммом коронавируса «омикрон» в Москве возросло до 2463, сообщает столичное управление Роспотребнадзора.

«По результатам геномного секвенирования SARS-CoV-2 проб биоматериала от заболевших новой коронавирусной инфекцией на 25.01.2022 в Москве зарегистрировано 2463 случая заболевания новым геновариантом вируса SARS-CoV-2 «омикрон», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 467 случаев являются завозными.

Случаев заболевания омикрон-вариантом среди детей не выявлено.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19, скорее всего, будет продолжаться ещё две недели.