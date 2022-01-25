Опрос: российские школьники назвали самые престижные вузы

Российское движение школьников провело опрос среди учащихся с 1-го по 11-й класс, в ходе которого респонденты назвали самые престижные специальности и вузы.

Об этом сообщает Life.ru.

Исследование приурочено ко Дню российского студенчества. Участниками опроса стали почти 23,5 тыс. детей из 85 регионов.

Выяснилось, что получать высшее образование после школы планируют 53,7% опрошенных. По словам 24,4%, они намерены поступать в техникумы или колледжи.

Как утверждают 44,9% респондентов, они хотят остаться учиться в своём регионе. В Москву или Санкт-Петербург собираются поехать 19,8%.

В список самых престижных университетов попали МГУ (26,3%), СПбГУ (10,1%), МГИМО (5,2%).

Ранее психолог Анна Мухина в беседе с телеканалом «360» прокомментировала идею ввести профессиональные ознакомительные практики для школьников.