Опрос: российские школьники назвали самые престижные вузы
- Legion-Media
Об этом сообщает Life.ru.
Исследование приурочено ко Дню российского студенчества. Участниками опроса стали почти 23,5 тыс. детей из 85 регионов.
Выяснилось, что получать высшее образование после школы планируют 53,7% опрошенных. По словам 24,4%, они намерены поступать в техникумы или колледжи.
Как утверждают 44,9% респондентов, они хотят остаться учиться в своём регионе. В Москву или Санкт-Петербург собираются поехать 19,8%.
В список самых престижных университетов попали МГУ (26,3%), СПбГУ (10,1%), МГИМО (5,2%).
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