Роспотребнадзор отменил 14-дневную изоляцию для прибывающих из ряда стран Африки, где были зафиксированы вспышки инфицирования омикрон-штаммом коронавируса.

Постановление опубликовано на интернет-портале правовой информации.

«Признать утратившим силу постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.12.2021 №32 «Об усилении мер, направленных на предотвращение завоза и распространения на территории Российской Федерации нового штамма COVID-19», — говорится в документе.

Таким образом, прибывающим в Россию из ЮАР, Ботсваны, Зимбабве, Мозамбика, Намибии, Танзании, Лесото, Мадагаскара, Эсватини, а также Гонконга не нужно соблюдать 14-дневную изоляцию и сдавать два теста на наличие коронавируса.

В конце декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что почти все инфицированные штаммом коронавируса «омикрон» в ЮАР не имели иммунитета против COVID-19.