Стоимость минимального продуктового набора в Севастополе выросла на 18% в 2021 году
- Legion-Media
Об этом сообщает ИА SevastopolMedia.
Согласно результатам исследования, в декабре 2021 года минимальный набор продуктов питания в городе стоил 5463,82 рубля в расчёте на человека и по сравнению с ноябрём подорожал на 1,4%, а с начала года — на 18,3%.
В среднем по России минимальный набор продуктов питания в декабре стоил 5234,8 рубля, в Крыму — 5411,36 рубля, в Южном федеральном округе — 5064,87 рубля.
Ранее президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон в беседе с НСН дал прогноз по ценам на хлебобулочные изделия в 2022 году.