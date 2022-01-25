Стоимость минимального продуктового набора в Севастополе выросла на 18% в 2021 году

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По данным Крымстата, стоимость минимального набора продуктов питания в Севастополе на конец декабря 2021 года увеличилась с начала года на 18,3%. Кроме того, севастопольский «набор» по-прежнему является самым дорогим в Южном федеральном округе.
Стоимость минимального продуктового набора в Севастополе выросла на 18% в 2021 году
  • Legion-Media

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia.

Согласно результатам исследования, в декабре 2021 года минимальный набор продуктов питания в городе стоил 5463,82 рубля в расчёте на человека и по сравнению с ноябрём подорожал на 1,4%, а с начала года — на 18,3%.

В среднем по России минимальный набор продуктов питания в декабре стоил 5234,8 рубля, в Крыму — 5411,36 рубля, в Южном федеральном округе — 5064,87 рубля.

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