В Татарстане зафиксировали 348 случаев COVID-19 за сутки

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В Татарстане зафиксировали 348 случаев коронавируса за сутки.
В Татарстане зафиксировали 348 случаев COVID-19 за сутки
  • AP

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

С начала пандемии в республике заболели 45 873 жителя. Из больниц выписаны 38 410 человек, в том числе 108 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в госпитали Ханты-Мансийского автономного округа с подтверждённым COVID-19 направили 718 пациентов, за последние сутки в инфекционные палаты попали 13 человек, передаёт URA.RU со ссылкой на региональный департамент здравоохранения.

По данным окружного штаба, за минувшие 24 часа в регионе подтвердили 1102 случая коронавируса в 20 муниципалитетах.

Ранее Алексей Хухрев, врач-терапевт, кандидат медицинских наук, рассказал, как правильно замерять сатурацию.

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