Мишустин посоветовал россиянам не рассчитывать на лёгкую форму заболевания коронавирусом

Премьер-министр России Михаил Мишустин рекомендовал россиянам вакцинироваться, а не рассчитывать на возможность переболеть коронавирусной инфекцией COVID-19 в лёгкой форме.

Мишустин подчеркнул важность своевременной вакцинации.

«Не стоит рассчитывать, что переболеть можно будет в лёгкой форме. Это не всегда так», — сказал глава правительства.

Он отметил, что возможны осложнения, которые иногда бывают крайне серьёзными.

Мишустин уточнил, что вакцинация помогает защитить организм от последствий заболевания.

Также российский премьер заявил о росте числа госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией в 48 регионах.

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией на фоне распространения штамма «омикрон» коронавируса.