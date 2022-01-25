Мишустин посоветовал россиянам не рассчитывать на лёгкую форму заболевания коронавирусом

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Премьер-министр России Михаил Мишустин рекомендовал россиянам вакцинироваться, а не рассчитывать на возможность переболеть коронавирусной инфекцией COVID-19 в лёгкой форме.
Мишустин посоветовал россиянам не рассчитывать на лёгкую форму заболевания коронавирусом
  • AP

Мишустин подчеркнул важность своевременной вакцинации.

«Не стоит рассчитывать, что переболеть можно будет в лёгкой форме. Это не всегда так», — сказал глава правительства.

Он отметил, что возможны осложнения, которые иногда бывают крайне серьёзными. 

Мишустин уточнил, что вакцинация помогает защитить организм от последствий заболевания.

Также российский премьер заявил о росте числа госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией в 48 регионах.

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией на фоне распространения штамма «омикрон» коронавируса.

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