Мишустин посоветовал россиянам не рассчитывать на лёгкую форму заболевания коронавирусом
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Мишустин подчеркнул важность своевременной вакцинации.
«Не стоит рассчитывать, что переболеть можно будет в лёгкой форме. Это не всегда так», — сказал глава правительства.
Он отметил, что возможны осложнения, которые иногда бывают крайне серьёзными.
Мишустин уточнил, что вакцинация помогает защитить организм от последствий заболевания.
Также российский премьер заявил о росте числа госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией в 48 регионах.
Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией на фоне распространения штамма «омикрон» коронавируса.