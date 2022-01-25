Мишустин заявил о росте числа госпитализаций пациентов с коронавирусом в 48 регионах

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в 48 регионах страны выросло число госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией.

«В 48 субъектах Российской Федерации увеличилось число госпитализаций», — отметил он.

По данным на 25 января, в России за сутки с COVID-19 госпитализированы 12 837 человек. Накануне с этим диагнозом госпитализировали 5970 пациентов.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией на фоне распространения штамма «омикрон» коронавируса.