Мишустин заявил о росте числа госпитализаций пациентов с коронавирусом в 48 регионах
- AP
«В 48 субъектах Российской Федерации увеличилось число госпитализаций», — отметил он.
По данным на 25 января, в России за сутки с COVID-19 госпитализированы 12 837 человек. Накануне с этим диагнозом госпитализировали 5970 пациентов.
Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией на фоне распространения штамма «омикрон» коронавируса.