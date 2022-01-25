Проверка боеготовности началась в Южном военном округе

Командующий войсками Южного военного округа генерал армии Александр Дворников начал проверку боевой готовности соединений и воинских частей округа, в ней задействованы более 6 тыс. военнослужащих.

«Воинские части ЮВО были подняты по сигналу учебной тревоги с последующим выходом в районы сосредоточения», — приводит РИА Новости слова начальника пресс-службы ЮВО Вадима Астафьева.

Отмечается, что по плану проверки ряд соединений и воинских частей приступил к совершению маршей комбинированным способом на общевойсковые полигоны, расположенные на значительном удалении от пунктов постоянной дислокации, для выполнения учебно-боевых задач.

Ранее сообщалось, что экипажи танков Т-72Б3 в составе танковых подразделений армейского корпуса Южного военного округа приняли участие в учебных стрельбах на полигоне Ангарский под Симферополем.