Проверка боеготовности началась в Южном военном округе
- AP
«Воинские части ЮВО были подняты по сигналу учебной тревоги с последующим выходом в районы сосредоточения», — приводит РИА Новости слова начальника пресс-службы ЮВО Вадима Астафьева.
Отмечается, что по плану проверки ряд соединений и воинских частей приступил к совершению маршей комбинированным способом на общевойсковые полигоны, расположенные на значительном удалении от пунктов постоянной дислокации, для выполнения учебно-боевых задач.
Ранее сообщалось, что экипажи танков Т-72Б3 в составе танковых подразделений армейского корпуса Южного военного округа приняли участие в учебных стрельбах на полигоне Ангарский под Симферополем.