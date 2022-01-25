Танкисты ЮВО провели учебные стрельбы под Симферополем

Экипажи танков Т-72Б3 в составе танковых подразделений армейского корпуса Южного военного округа (ЮВО) приняли участие в учебных стрельбах на полигоне Ангарский под Симферополем.

Об этом пишет «Крыминформ» со ссылкой на отдел информационного обеспечения Черноморского флота.

«Стрельбы проводятся в соответствии с планом боевой подготовки танковых подразделений соединения береговой обороны. Танкисты выполняют стрельбы как с места прямой наводкой, так и в движении по пересечённой местности в ходе проведения условного встречного боя», — говорится в сообщении.

Между тем накануне в Алтайском крае прошли учения спецназа Центрального военного округа (ЦВО). Бойцы впервые отработали новый способ ведения разведки — объёмно-сопряжённое наблюдение, передаёт ОТР.

В учениях приняли участие 200 военнослужащих и 30 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в Сахалинской области провели мероприятия по проверке боеготовности соединений и воинских частей армейского корпуса Восточного военного округа.