Проверку боеготовности войск организовали в Сахалинской области
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ВВО.
Военнослужащих подняли по учебной тревоге, после чего они получили стрелковое оружие и совершили марш на штатной технике в указанные районы. В этих районах они приступили к инженерному оборудованию огневых позиций и командных пунктов.
Будут проверены действия личного состава в обороне и в наступлении, выполнены контрольные стрельбы и тренировки по радиационной, химической и биологической защите.
Также будут проверены навыки командиров по управлению подчинёнными силами и средствами в условиях постоянно меняющейся тактической обстановки.
Ранее Newinform сообщал, что связисты общевойскового объединения Центрального военного округа отработали отражение кибератаки условного противника на учениях в Кемеровской области.