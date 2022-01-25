Проверку боеготовности войск организовали в Сахалинской области

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В Сахалинской области проводятся мероприятия по проверке боеготовности соединений и воинских частей армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО).
Проверку боеготовности войск организовали в Сахалинской области
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ВВО.

Военнослужащих подняли по учебной тревоге, после чего они получили стрелковое оружие и совершили марш на штатной технике в указанные районы. В этих районах они приступили к инженерному оборудованию огневых позиций и командных пунктов.

Будут проверены действия личного состава в обороне и в наступлении, выполнены контрольные стрельбы и тренировки по радиационной, химической и биологической защите.

Также будут проверены навыки командиров по управлению подчинёнными силами и средствами в условиях постоянно меняющейся тактической обстановки.

Ранее Newinform сообщал, что связисты общевойскового объединения Центрального военного округа отработали отражение кибератаки условного противника на учениях в Кемеровской области.

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