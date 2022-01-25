В Москве усилят меры по контролю масочного режима в общественном транспорте
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Об этом он рассказал в беседе с «Известиями».
«На фоне роста заболеваемости коронавирусом и распространения нового штамма «омикрон» «Организатор перевозок» усиливает проверки соблюдения антиковидных мер в городском транспорте Москвы. Число контролёров, которые осуществляют круглосуточный контроль за ношением масок в транспорте, увеличено на 50%», — сказал Султанов, добавив, что в усиленном режиме также будут проходить проверки соблюдения антиковидных мер в поездах и на перронах Московского метрополитена.
Ранее НСН сообщала, что Роскачество проверило пропускную способность медицинских масок при попадании сопоставимого по размеру с COVID-19 вируса.