В Москве усилят меры по контролю масочного режима в общественном транспорте

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Руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов рассказал, что со вторника, 25 января, число контролёров, которые следят за соблюдением масочного режима в общественном транспорте Москвы, вырастет на 50%.
В Москве усилят меры по контролю масочного режима в общественном транспорте
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Об этом он рассказал в беседе с «Известиями».

«На фоне роста заболеваемости коронавирусом и распространения нового штамма «омикрон» «Организатор перевозок» усиливает проверки соблюдения антиковидных мер в городском транспорте Москвы. Число контролёров, которые осуществляют круглосуточный контроль за ношением масок в транспорте, увеличено на 50%», — сказал Султанов, добавив, что в усиленном режиме также будут проходить проверки соблюдения антиковидных мер в поездах и на перронах Московского метрополитена.

Ранее НСН сообщала, что Роскачество проверило пропускную способность медицинских масок при попадании сопоставимого по размеру с COVID-19 вируса.

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