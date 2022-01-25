В Москве за сутки госпитализировали 1126 пациентов с коронавирусом

В Москве в течение суток госпитализировали 1126 пациентов с коронавирусом. Доля госпитализаций составляет 5,9% от числа выявленных случаев заболевания COVID-19.

Днём ранее в Москве госпитализировали 992 человека.

Всего в городе за сутки выявлено 18 935 случаев инфицирования коронавирусом.

За сутки выздоровели 3999 пациентов, общее число вылечившихся — 1 931 016.

Также сообщается о 75 скончавшихся пациентов с подтверждённым COVID-19.

Ранее врач-инфекционист доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления штамма коронавируса «омикрон».