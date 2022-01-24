За сутки в Москве госпитализированы 5,1% от числа выявленных пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки госпитализированы 5,1% от общего числа выявленных пациентов с COVID-19. Об этом сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

AP

«В Москве за сутки госпитализированы 5,1% от числа выявленных случаев заболевания COVID-19. За сутки госпитализированы 992 человека. На ИВЛ находятся 516 человек», — говорится в сообщении. Всего за 24 часа в Москве выявлено 19 509 случаев COVID-19, умер 71 человек. Ранее врач-инфекционист доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления штамма коронавируса «омикрон».