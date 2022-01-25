Социальный комитет Совфеда рекомендовал одобрить закон об индексации пенсий на 8,6%

Социальный комитет Совета Федерации рекомендовал палате одобрить закон об индексации пенсий на 8,6%.

Об этом сообщает РИА Новости.

20 января Госдума приняла в третьем, окончательном чтении поправку об индексации пенсий в России выше уровня инфляции — на 8,6%.

В результате средний размер страховой выплаты по старости неработающим гражданам составит почти 19 тыс. рублей.

Подробнее — в материале RT.

Ранее, как сообщало НСН, член комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый предложил ввести льготы для социальных работников за работу во время пандемии.