Социальный комитет Совфеда рекомендовал одобрить закон об индексации пенсий на 8,6%
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
20 января Госдума приняла в третьем, окончательном чтении поправку об индексации пенсий в России выше уровня инфляции — на 8,6%.
В результате средний размер страховой выплаты по старости неработающим гражданам составит почти 19 тыс. рублей.
Подробнее — в материале RT.
Ранее, как сообщало НСН, член комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый предложил ввести льготы для социальных работников за работу во время пандемии.