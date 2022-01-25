РКЦ «Прогресс» заявил о стабилизации ситуации с поставками комплектующих для ракет

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В связи с пандемией Ракетно-космический центр (РКЦ) «Прогресс» испытывал задержки с поставками комплектующих, но к концу 2021 года ситуация стабилизировалась.
РКЦ «Прогресс» заявил о стабилизации ситуации с поставками комплектующих для ракет
  • © АО «РКЦ «Прогресс»

«Были определённые задержки по поставкам комплектующих, но к концу 2021 года мы считаем, что ситуация стабилизировалась», — цитирует РИА Новости гендиректора предприятия Дмитрия Баранова.

Он уточнил, что 2021-й для предприятия «был последствием 2020 года». Это связано с тем, что космическая техника, которую производит РКЦ «Прогресс», имеет длительный цикл изготовления.

Ранее сообщалось, что глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин не считает необходимым спешить с разработкой и производством российской сверхтяжёлой ракеты. По его словам, при её создании необходимо использовать все новейшие российские технологии.

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