Россия и Китай провели военное учение «Мирное море — 2022» в Аравийском море

Совместное российско-китайское военное учение «Мирное море — 2022» состоялось в Аравийском море.

«В ходе учения российские корабли совместно с китайскими ВМС осуществили тактическое маневрирование и организацию досмотровых действий условно захваченного грузового судна», — сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Также военные моряки осуществили передачу вертолётным способом условно раненного человека с БПК «Адмирал Трибуц» на эсминец «Урумчи». Для этих целей использовался палубный вертолёт Ка-27ПС морской авиации ТОФ.

Ранее Newinform сообщал, что боевые вертолёты Ка-52 «Аллигатор», Ми-28 «Ночной охотник» и Ми-8АМТШ «Терминатор» приняли участие в ракетных стрельбах во время учений на Кубани. Как отметил начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев, в ходе манёвров экипажи отработали боевое сопровождение и огневую поддержку во время операции по условному десантированию личного состава.