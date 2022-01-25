Глава «Росатома» Лихачёв рассказал об экспортном потенциале малых АЭС

Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачёв в интервью RT рассказал об интересе за рубежом к разработкам компании, в частности к малым АЭС сухопутного и морского размещения.

«Малые атомные реакторы — это одно из главных достижений сначала Советского Союза, а теперь Российской Федерации... Сегодня постоянно действующие ледоколы — рабочие лошадки — используют атомные двигатели малой мощности. Ледоколы новой линейки, которые приходят им на смену, оснащены атомным реактором «РИТМ-200» мощностью 60 МВт. А строящийся сейчас большой ледокол «Лидер», самый мощный в истории человечества, будет обладать малым реактором «РИТМ-400». Это модернизированная разработка «Росатома», — сказал Лихачёв.

Он также рассказал, что несколько лет назад два инвестора — Баимский горно-обогатительный комбинат и золоторудное месторождение Кючус — проводили конкурс среди поставщиков электроэнергии.

«И хотя Россия обеспечена и нефтью, и газом, и гидроресурсами, оба инвестора выбрали в качестве источника энергии для своих проектов именно малые атомные станции. Большой интерес к таким станциям наблюдается и за рубежом. В частности, наши партнёры из корпорации по атомной энергии ОАЭ задавали нам вопросы о параметрах этих станций, об условиях, на которых мы можем делать такие поставки. Мы всё обсудили и решили создать совместную рабочую группу по изучению возможности использования малых атомных станций в ОАЭ», — заявил Лихачёв.

Он выразил мнение, что спрос на малые атомные станции будет только увеличиваться.