Член ОП Ленобласти Петров предложил освобождать простуженных от работы на три дня

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Зампредседателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил главе Минтруда России Антону Котякову ввести трёхдневный период без оформления больничного для простудившихся работников, чтобы они могли самостоятельно лечиться дома.
Член ОП Ленобласти Петров предложил освобождать простуженных от работы на три дня
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Об этом сообщило РИА Новости.

Петров в своём письме объяснил такое предложение необходимостью снятия части нагрузки с медиков и упрощения жизни граждан.

При этом он предложил в указанный трёхдневный период предусмотреть отсутствие «всяких санкций со стороны работодателя» в отношении заболевших работников.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией на фоне распространения штамма «омикрон».

Также главный врач городской клинической больницы им. О.М. Филатова Валерий Вечорко заявил, что пациенты с коронавирусом в основном жалуются на боль в мышцах и глазных яблоках.

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