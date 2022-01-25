Член ОП Ленобласти Петров предложил освобождать простуженных от работы на три дня
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Об этом сообщило РИА Новости.
Петров в своём письме объяснил такое предложение необходимостью снятия части нагрузки с медиков и упрощения жизни граждан.
При этом он предложил в указанный трёхдневный период предусмотреть отсутствие «всяких санкций со стороны работодателя» в отношении заболевших работников.
Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией на фоне распространения штамма «омикрон».
Также главный врач городской клинической больницы им. О.М. Филатова Валерий Вечорко заявил, что пациенты с коронавирусом в основном жалуются на боль в мышцах и глазных яблоках.