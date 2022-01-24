В Томской области выявили 4,4 тысячи IT-преступлений в 2021 году
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Об этом сообщает vtomske.ru со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.
По данным областного управления МВД, более 3,2 тыс. преступлений — это мошенничества и кражи в финансовой сфере. Ущерб оценивается в 494,4 млн рублей.
«Всё больше мошенничеств происходит на фоне желания граждан заработать на инвестициях. Интернет полон рекламы лёгкого заработка на криптовалютах. Не зная азов работы с криптой, люди доверяются лжетрейдерам, обещающим вложить их деньги под выгодный процент, и лишаются своих и нередко взятых под это кредитных средств», — отмечается в сообщении.
Ранее генеральный директор и основатель Group-IB Дмитрий Волков в беседе с НСН рассказал о распространённых мошеннических схемах.