В Севастополе обезвредили 96 боеприпасов времён войны
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- © Aleksey Ivanov/ TV Zvezda
Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.
Работами занимались сотрудники специализированного отряда ведомства совместно с инженерными подразделениями Черноморского флота.
«Ликвидацию грозных находок провели непосредственно в день обнаружения — с момента их транспортировки из мест обнаружения прошло немногим более часа», — отметили в пресс-службе.
Большую часть снарядов (91 единицу) нашли в районе второго кордона Мекензиевского лесничества.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области в 2021 году обезвредили 773 снаряда времён Великой Отечественной войны.