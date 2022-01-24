В Севастополе обезвредили 96 боеприпасов времён войны

В Севастополе обезвредили 96 боеприпасов времён Великой Отечественной войны.

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

Работами занимались сотрудники специализированного отряда ведомства совместно с инженерными подразделениями Черноморского флота.

«Ликвидацию грозных находок провели непосредственно в день обнаружения — с момента их транспортировки из мест обнаружения прошло немногим более часа», — отметили в пресс-службе.

Большую часть снарядов (91 единицу) нашли в районе второго кордона Мекензиевского лесничества.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области в 2021 году обезвредили 773 снаряда времён Великой Отечественной войны.