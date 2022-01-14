В Ростовской области в 2021 году обезвредили 773 снаряда времён войны

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В Ростовской области в 2021 году обезвредили 773 снаряда времён Великой Отечественной войны.
В Ростовской области в 2021 году обезвредили 773 снаряда времён войны
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Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

Боеприпасы были обнаружены на территории Аксайского, Каменского, Матвеево-Курганского и Обливского районов. Снаряды использовались в боях, которые велись в регионе в 1941—1943 годах.

В поисках снарядов помогают участники проекта «Без срока давности».

В октябре 2021 года издание «Новый Севастополь» сообщало, что в Севастополе за неделю нашли и обезвредили 214 взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной войны.

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