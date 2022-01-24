На портале mos.ru появилась возможность оплаты городских услуг с помощью Apple Pay

Пользователи сервиса «Мои платежи» могут оплатить городские услуги на портале mos.ru с помощью Apple Pay.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

«Работая над развитием сервиса «Мои платежи», мы стараемся сделать его простым и понятным в использовании. Надеемся, что сервис будет актуальным и востребованным, так как предлагает множество современных банковских инструментов, а также учитывает предпочтения в выборе способов оплаты», — заявил заместитель главы Департамента информационных технологий Москвы Дмитрий Иванов.

По его словам, в планах — внедрить и другие системы электронных платежей, в частности Google Pay.

На портале mos.ru представлено свыше 380 онлайн-услуг и сервисов, которыми пользуются более 14,4 млн человек.

В 2021 году с помощью сервиса «Мои услуги» горожане оплатили услуги более 14,7 млн раз, передаёт портал мэра и правительства столицы.

Ранее сообщалось, что система оплаты проезда через Face Pay на Московском центральном кольце (МЦК) станет доступна летом 2022 года.