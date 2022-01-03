Система Face Pay начнёт работать на МЦК летом 2022 года
- РИА Новости
«Уже к лету запустим сервис на всех станциях МЦК, до конца года планируем начать пилотный проект на МЦД и наземном транспорте, также добавим возможность оплаты проезда по биометрии виртуальной «Тройкой» и социальными картами для студентов и школьников», — заявил Ликсутов, его слова приводятся в сообщении столичного Дептранса в Telegram.
По его словам, в 2021 году сервисом Face Pay при оплате проезда воспользовались 122 тыс. человек.
В сентябре система Face Pay стала доступна на всех линиях метро Москвы.