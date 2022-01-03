Система Face Pay начнёт работать на МЦК летом 2022 года

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Система оплаты проезда через Face Pay на Московском центральном кольце (МЦК) станет доступна летом 2022 года. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Система Face Pay начнёт работать на МЦК летом 2022 года
  • РИА Новости

«Уже к лету запустим сервис на всех станциях МЦК, до конца года планируем начать пилотный проект на МЦД и наземном транспорте, также добавим возможность оплаты проезда по биометрии виртуальной «Тройкой» и социальными картами для студентов и школьников‎», — заявил Ликсутов, его слова приводятся в сообщении столичного Дептранса в Telegram.

По его словам, в 2021 году сервисом Face Pay при оплате проезда воспользовались 122 тыс. человек.

В сентябре система Face Pay стала доступна на всех линиях метро Москвы.

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