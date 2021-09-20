Система оплаты Face Pay стала доступна на всех линиях метро Москвы

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Тестирование системы Face Pay для оплаты проезда запустили ещё на пяти линиях московского метро, благодаря чему она стала доступна на всех ветках.
Система оплаты Face Pay стала доступна на всех линиях метро Москвы
  • © Алексей Майшев
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу столичного Дептранса.

В ведомстве уточнили, что граждане, которые хотят протестировать Face Pay, могут проходить через те турникеты в метро, возле которых на полу размещён круглый чёрный стикер.

«Сегодня начался финальный этап тестирования, по результатам которого мы будем готовы запустить инновационный сервис для всех пассажиров метро. Сейчас мы также прорабатываем возможность запуска сервиса на МЦК, МЦД и наземном транспорте. По поручению мэра Москвы мы также скоро представим скидочную систему для пользователей Face Pay», — заявил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Ранее ФАН сообщало, что в Москве строительство БКЛ метро планируют завершить к 2024 году.

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