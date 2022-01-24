В Москве усилили проверки мер по борьбе с коронавирусом в ТЦ, ресторанах и клубах

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Проверки соблюдения противоэпидемических мер усилили в торговых центрах, ночных клубах и концертных залах Москвы.
В Москве усилили проверки мер по борьбе с коронавирусом в ТЦ, ресторанах и клубах
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Об этом сообщил ТАСС начальник Главконтроля Евгений Данчиков.

«Проверки соблюдения масочного режима, социальной дистанции и других санитарных мер во всех общественных местах с посещением граждан, в том числе в торговых центрах, ночных клубах и на концертных площадках в Москве, не прекращались, но в связи со сложившейся ситуацией мы усилим контроль», — сказал он.

Ранее ФАН сообщало, что молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в эфире медиагруппы «Патриот» прокомментировал ситуацию с распространением штамма «омикрон».

В Москве за сутки госпитализированы 5,1% от общего числа выявленных пациентов с COVID-19.

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