В Москве усилили проверки мер по борьбе с коронавирусом в ТЦ, ресторанах и клубах

Проверки соблюдения противоэпидемических мер усилили в торговых центрах, ночных клубах и концертных залах Москвы.

Об этом сообщил ТАСС начальник Главконтроля Евгений Данчиков.

«Проверки соблюдения масочного режима, социальной дистанции и других санитарных мер во всех общественных местах с посещением граждан, в том числе в торговых центрах, ночных клубах и на концертных площадках в Москве, не прекращались, но в связи со сложившейся ситуацией мы усилим контроль», — сказал он.

Ранее ФАН сообщало, что молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в эфире медиагруппы «Патриот» прокомментировал ситуацию с распространением штамма «омикрон».

В Москве за сутки госпитализированы 5,1% от общего числа выявленных пациентов с COVID-19.