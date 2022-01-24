В Омске суд арестовал 14-летнюю девочку по подозрению в пособничестве убийству её семьи

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Куйбышевский районный суд Омска арестовал на два месяца 14-летнюю девочку по подозрению в подстрекательстве и пособничестве убийству матери, сестры и отчима.
В Омске суд арестовал 14-летнюю девочку по подозрению в пособничестве убийству её семьи
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на региональную прокуратуру.

«Куйбышевский районный суд Омска, согласившись с позицией прокурора, избрал подозреваемой 14-летней девочке, подозреваемой в пособничестве и подстрекательстве к убийству своей 35-летней матери, её 38-летнего сожителя и десятилетней сестры, меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — говорится в сообщении ведомства.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц.

Life.ru со ссылкой на источник сообщило, что 14-летняя девочка не ладила с отчимом, а также ругалась с матерью. На допросе она рассказала, что погибший отчим периодически поднимал на неё руку. 

Ранее Куйбышевский районный суд Омска отправил под арест на два месяца 17-летнего подростка, которого подозревают в убийстве семьи в селе Юрьевка Павлоградского района.

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