Подозреваемого в убийстве семьи в Омской области отправили под арест

Куйбышевский районный суд Омска отправил под арест на два месяца 17-летнего подростка, которого подозревают в убийстве 35-летней женщины, её десятилетней дочери и 38-летнего сожителя.

«Куйбышевский районный суд избрал меру пресечения в виде ареста на два месяца для 17-летнего молодого человека, подозреваемого в убийстве трёх человек в селе Юрьевка Павлоградского района Омской области», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы областной прокуратуры.

Ранее сообщалось, что два подростка, задержанные по подозрению в убийстве родителей и ребёнка в селе Юрьевка в Омской области, сознались в совершении преступления.

Утром 22 января стало известно, что в селе Юрьевка Павлоградского района зарезали семью — 38-летнего мужчину, его 35-летнюю сожительницу и десятилетнюю дочь женщины, страдавшую ДЦП.

После проведённого расследования, в убийстве заподозрили 14-летнюю дочь убитой, сообщившую об убийстве, и её 17-летнего молодого человека.