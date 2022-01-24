В Омской области подростки сознались в тройном убийстве
«В результате проведённых следственных действий... установлено, что к преступлению причастны 14-летняя дочь погибшей женщины и 17-летний друг дочери», — информирует пресс-служба.
По данным следствия, 14-летняя девушка подговорила своего 17-летнего молодого человека совершить убийство её матери и отчима, которые были неприязненно настроены к её дружбе с парнем.
Подростки заранее разработали план преступления, парень взял у своего знакомого нож для забоя домашних животных и проник в дом, где нанёс смертельные ножевые ранения спящим мужчине и женщине, а также 10-летней девочке-инвалиду.
Уточняется, что подозреваемая не хотела за ней ухаживать.
После убийства девушка взяла с собой шестилетнего брата и спряталась у соседей. Позднее она предоставила ложные показания сотрудникам полиции.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий следователи и криминалисты усомнились в правдивости её показаний. На допросах подростки сознались в содеянном.
В настоящее время задержанных заключили под стражу.
Ранее сообщалось, что в селе Юрьевка в Омской области неизвестный зарезал мужчину, его супругу и их десятилетнюю дочь.