В Омской области подростки сознались в тройном убийстве

Два подростка, задержанные по подозрению в убийстве родителей и ребёнка в селе Юрьевка в Омской области, сознались в совершении преступления. Об этом сообщили в пресс-службе областного СУ СК России.

«В результате проведённых следственных действий... установлено, что к преступлению причастны 14-летняя дочь погибшей женщины и 17-летний друг дочери», — информирует пресс-служба.

По данным следствия, 14-летняя девушка подговорила своего 17-летнего молодого человека совершить убийство её матери и отчима, которые были неприязненно настроены к её дружбе с парнем.

Подростки заранее разработали план преступления, парень взял у своего знакомого нож для забоя домашних животных и проник в дом, где нанёс смертельные ножевые ранения спящим мужчине и женщине, а также 10-летней девочке-инвалиду.

Уточняется, что подозреваемая не хотела за ней ухаживать.

После убийства девушка взяла с собой шестилетнего брата и спряталась у соседей. Позднее она предоставила ложные показания сотрудникам полиции.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий следователи и криминалисты усомнились в правдивости её показаний. На допросах подростки сознались в содеянном.

В настоящее время задержанных заключили под стражу.

Ранее сообщалось, что в селе Юрьевка в Омской области неизвестный зарезал мужчину, его супругу и их десятилетнюю дочь.