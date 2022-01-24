Черноморский флот провёл тренировочные противодиверсионные мероприятия
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- РИА Новости
Об этом сообщает «Новый Севастополь».
«По легенде учения, после обнаружения «диверсантов» военнослужащие отряда по борьбе с диверсионными силами и средствами флота выполнили спуск под воду с борта противодиверсионного катера многоцелевого назначения типа «Грачонок», — сообщила пресс-служба флота.
В ходе учебного боя «диверсанты» были условно уничтожены с применением специального подводного стрелкового оружия.
Как ранее сообщало ФАН, экипаж фрегата «Адмирал Эссен» Черноморского флота отработал приём вертолёта Ка-27ПЛ на палубу.