В Петербурге выделят около 2 млрд рублей на создание инновационных лабораторий в школах
Власти Санкт-Петербурга выделят около 2 млрд рублей на создание высокотехнологичных лабораторий в школах, заявил губернатор города Александр Беглов.
- Gettyimages.ru
«Это наша гордость. Сейчас мы работаем над тем, чтобы такие возможности были у всех школ без исключения. «Школа полного дня» — цитирует Беглова kp.ru.
В настоящее время 33 школы города уже закупили более 100 лабораторий.
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