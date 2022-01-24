В Петербурге выделят около 2 млрд рублей на создание инновационных лабораторий в школах

Власти Санкт-Петербурга выделят около 2 млрд рублей на создание высокотехнологичных лабораторий в школах, заявил губернатор города Александр Беглов.

«Это наша гордость. Сейчас мы работаем над тем, чтобы такие возможности были у всех школ без исключения. «Школа полного дня» — цитирует Беглова kp.ru.

В настоящее время 33 школы города уже закупили более 100 лабораторий.