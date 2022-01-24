В Подмосковье вывезли более 30 тысяч кубометров снега за несколько дней

Свыше 30 тыс. куб. м снега вывезли из дворов и остальных общественных мест Московской области за несколько дней. Уборку контролировали инспекторы.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Активнее всего отработали городские округа Балашиха, Люберцы, Истра», — сообщила руководитель Главного управления содержания территорий в регионе в ранге министра Светлана Аипова.

При этом, по её словам, больше всего замечаний по уборке снега получили Дзержинский, Богородский, Бронницы и Жуковский.

Фиксировать нарушения помогает мобильное приложение «Проверки Подмосковья».

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что к концу января сугробы в Москвы вырастут до 50 см.