В Подмосковье вывезли более 30 тысяч кубометров снега за несколько дней
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Об этом сообщает телеканал «360».
«Активнее всего отработали городские округа Балашиха, Люберцы, Истра», — сообщила руководитель Главного управления содержания территорий в регионе в ранге министра Светлана Аипова.
При этом, по её словам, больше всего замечаний по уборке снега получили Дзержинский, Богородский, Бронницы и Жуковский.
Фиксировать нарушения помогает мобильное приложение «Проверки Подмосковья».
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что к концу января сугробы в Москвы вырастут до 50 см.