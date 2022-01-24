В Подмосковье вывезли более 30 тысяч кубометров снега за несколько дней

Короткая ссылка
Свыше 30 тыс. куб. м снега вывезли из дворов и остальных общественных мест Московской области за несколько дней. Уборку контролировали инспекторы.
В Подмосковье вывезли более 30 тысяч кубометров снега за несколько дней
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает телеканал «360».

«Активнее всего отработали городские округа Балашиха, Люберцы, Истра», — сообщила руководитель Главного управления содержания территорий в регионе в ранге министра Светлана Аипова.

При этом, по её словам, больше всего замечаний по уборке снега получили Дзержинский, Богородский, Бронницы и Жуковский.

Фиксировать нарушения помогает мобильное приложение «Проверки Подмосковья».

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что к концу января сугробы в Москвы вырастут до 50 см.

 

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить