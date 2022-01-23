Синоптик спрогнозировал увеличение сугробов в Москве к концу января

Короткая ссылка
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что январская норма по осадкам в Москве уже превышена на 14%, а к концу месяца сугробы в городе ещё подрастут — до 50 см.
Синоптик спрогнозировал увеличение сугробов в Москве к концу января
  • © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Об этом он заявил РИА Новости.

«Январь в Москве стал довольно снежным — уже на сегодня месячный план по осадкам перевыполнен. На 23 января вся месячная норма по осадкам уже перевыполнена на 14%, то есть выпало 114% месячной нормы. Высота снежного покрова в 1,5 раза превышает многолетнюю норму», — сказал Тишковец.

Синоптик отметил, что до конца января ожидаются и новые осадки.

«До конца января выпадет ещё 7—12 мм осадков, а значит, сугробы вырастут до полуметра при норме 30 см», — добавил он.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о погоде в Центральной России в выходные.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить