Синоптик спрогнозировал увеличение сугробов в Москве к концу января
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Об этом он заявил РИА Новости.
«Январь в Москве стал довольно снежным — уже на сегодня месячный план по осадкам перевыполнен. На 23 января вся месячная норма по осадкам уже перевыполнена на 14%, то есть выпало 114% месячной нормы. Высота снежного покрова в 1,5 раза превышает многолетнюю норму», — сказал Тишковец.
Синоптик отметил, что до конца января ожидаются и новые осадки.
«До конца января выпадет ещё 7—12 мм осадков, а значит, сугробы вырастут до полуметра при норме 30 см», — добавил он.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о погоде в Центральной России в выходные.