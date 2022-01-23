Синоптик спрогнозировал увеличение сугробов в Москве к концу января

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что январская норма по осадкам в Москве уже превышена на 14%, а к концу месяца сугробы в городе ещё подрастут — до 50 см.

Об этом он заявил РИА Новости.

«Январь в Москве стал довольно снежным — уже на сегодня месячный план по осадкам перевыполнен. На 23 января вся месячная норма по осадкам уже перевыполнена на 14%, то есть выпало 114% месячной нормы. Высота снежного покрова в 1,5 раза превышает многолетнюю норму», — сказал Тишковец.

Синоптик отметил, что до конца января ожидаются и новые осадки.

«До конца января выпадет ещё 7—12 мм осадков, а значит, сугробы вырастут до полуметра при норме 30 см», — добавил он.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о погоде в Центральной России в выходные.