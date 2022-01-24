В Подмосковье в этом году в 65 школах проведут капитальный ремонт по президентской программе

В Московской области в рамках президентской программы по капитальному ремонту отремонтируют 65 школ в 2022 году.

«В этом году в программу капитального ремонта войдут 65 школ. На эти цели предусмотрено почти 10 млрд рублей. Это и областной, и федеральный бюджеты», — приводит телеканал «360» слова заместителя председателя правительства Подмосковья Ирины Каклюгиной.

Также в рамках программы в 2022 году планируется отремонтировать 20 детских садов.

Ранее URA.RU сообщало, что Курганская область получит более 2 млрд рублей на ремонт школ в 2022 году.