Воробьёв рассказал о новых надбавках педагогам Подмосковья

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв на заседании регионального правительства заявил, что учителя школ и воспитатели детских садов будут ежемесячно получать прибавку к зарплате в размере 5 тыс. рублей.
Воробьёв рассказал о новых надбавках педагогам Подмосковья
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Об этом сообщает телеканал «360».

«Ещё важная деталь, которая должна прозвучать сегодня, — это увеличение зарплаты учителям (их у нас порядка 50 тыс.), воспитателям (их у нас порядка 40 тыс. в детских садах) и младшим воспитателям, их в народе называют нянечками (их порядка 20 тыс.)», — сказал губернатор.

Педагогам назначат доплаты с 1 января. Учителям школ и воспитателям детсадов каждый месяц к зарплате будут дополнительно начислять по 5 тыс. рублей. Младшим воспитателям назначат доплату в размере 2,5 тыс. рублей.

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