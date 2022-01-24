Ставрополь принял 120 тысяч туристов в 2021 году

Ставрополь посетили 120 тыс. туристов в 2021 году. Это на 30% больше по сравнению с показателями допандемийного 2019-го.

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на пресс-службу мэрии.

«В городе более 40 современных гостиниц, девять музеев и картинных галерей, более 250 кафе и ресторанов, обширная индустрия развлечений», — заявил мэр Ставрополя Иван Ульянченко.

Уточняется, что новых туристов планируют привлекать природными объектами, историческими достопримечательностями и фотолокациями, отметили в администрации.

Кроме того, в Ставрополе развивают событийный туризм.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, выступая в пресс-центре НСН, прокомментировала ситуацию с внутренним туризмом в 2021 году.