Ставрополь принял 120 тысяч туристов в 2021 году

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Ставрополь посетили 120 тыс. туристов в 2021 году. Это на 30% больше по сравнению с показателями допандемийного 2019-го.
Ставрополь принял 120 тысяч туристов в 2021 году
  • © Дмитрий Степанов
  • РИА Новости

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на пресс-службу мэрии.

«В городе более 40 современных гостиниц, девять музеев и картинных галерей, более 250 кафе и ресторанов, обширная индустрия развлечений», — заявил мэр Ставрополя Иван Ульянченко.

Уточняется, что новых туристов планируют привлекать природными объектами, историческими достопримечательностями и фотолокациями, отметили в администрации.

Кроме того, в Ставрополе развивают событийный туризм.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, выступая в пресс-центре НСН, прокомментировала ситуацию с внутренним туризмом в 2021 году.

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