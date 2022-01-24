Ставрополь принял 120 тысяч туристов в 2021 году
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- РИА Новости
Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на пресс-службу мэрии.
«В городе более 40 современных гостиниц, девять музеев и картинных галерей, более 250 кафе и ресторанов, обширная индустрия развлечений», — заявил мэр Ставрополя Иван Ульянченко.
Уточняется, что новых туристов планируют привлекать природными объектами, историческими достопримечательностями и фотолокациями, отметили в администрации.
Кроме того, в Ставрополе развивают событийный туризм.
Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, выступая в пресс-центре НСН, прокомментировала ситуацию с внутренним туризмом в 2021 году.