В Краснодарском крае началась вакцинация подростков от коронавируса

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В Краснодарском крае началась кампания по вакцинации подростков от коронавирусной инфекции. Об этом говорится в сообщении на сайте региональной администрации.
В Краснодарском крае началась вакцинация подростков от коронавируса
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Отмечается, что на Кубань поставлено более 3 тыс. компонентов вакцины «Спутник М» для подростков в возрасте от 12 до 17 лет.

«Вакцинацию подростков проводят в поликлиниках и школах Кубани», — говорится в сообщении.

По данным регионального Минздрава, прививка будет делаться с письменного разрешения родителей или законного представителя. При этом школьники в возрасте от 15 до 17 лет смогут самостоятельно оформить согласие на вакцинацию. 

Ранее сообщалось, что первую партию вакцины от коронавируса для подростков «Спутник М» доставили в Чувашию.

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