В Чувашию доставили первую партию вакцины от коронавируса для подростков

Первую партию вакцины от коронавируса для подростков «Спутник М» доставили в Чувашию. Об этом сообщает региональный Минздрав.

«В минувшие выходные в Чувашию поступила первая партия вакцины против коронавирусной инфекции «Гам-КОВИД-Вак-М» («Спутник М») для детского населения в возрасте 12—17 лет», — говорится в сообщении ведомства.

Всего в регион доставили 960 комплектов доз вакцины.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербург была доставлена первая партия вакцины от коронавируса для подростков.

Врач-инфекционист доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления штамма коронавируса «омикрон».