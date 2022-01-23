В Санкт-Петербург доставили первую партию вакцины от коронавируса для подростков
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«Сегодня утром на склад ОАО «Фармбаза» поступила партия вакцины для подростков «Гам-КОВИД-Вак М» в количестве 2880 комплектов доз. Производитель — ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи», — приводит сообщение РИА Новости.
Пункты вакцинации для подростков откроют в 83 городских поликлиниках.
Ранее в Санкт-Петербурге ограничили диспансеризацию и плановую медпомощь в поликлиниках на фоне распространения штамма коронавируса «омикрон».