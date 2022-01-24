Адвокат Михальчик назвал возможное наказание для подростков, убивших семью в Омской области

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Адвокат Алексей Михальчик, комментируя убийство двоих взрослых и ребёнка в Омской области, в котором сознались двое подростков, рассказал, какое наказание им может вынести суд.
Адвокат Михальчик назвал возможное наказание для подростков, убивших семью в Омской области
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

По его словам, согласно ст. 33 УК России, которая определяет виды соучастников преступления, 14-летнюю дочь погибших могут признать организатором убийства, а её 17-летнего молодого человека — исполнителем.

Судить же их будут по ст. 105 УК («Убийство»), отметил юрист в беседе с Life.ru.

«Вообще ст. 105 УК России предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения. Это основная статья, по которой будет назначаться наказание. Но, соответственно, у них, поскольку они несовершеннолетние, предельная верхняя планка ограничена десятью годами. У них предусмотрены и колонии для отбывания несовершеннолетними, их отдельно содержат в СИЗО», — сказал Михальчик.

Ранее сообщалось, что два подростка, задержанные по подозрению в убийстве родителей и ребёнка в селе Юрьевка в Омской области, сознались в совершении преступления

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