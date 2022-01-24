Глава Минздрава Мурашко прокомментировал охват вакцинации от коронавируса в России

Уровень охвата взрослого населения России вакцинацией от коронавируса достиг 70%, заявил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.

По его словам, Россия поддерживает задачи, означенные в стратегии обеспечения глобальной вакцинации от COVID-19 к середине 2022 года.

«В России охват населения уже достиг указанных цифр для взрослого населения», — приводит РИА Новости слова Мурашко на заседании исполнительного комитета Всемирной организации здравоохранения.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил об отсутствии данных о госпитализации со штаммом коронавируса «омикрон» привитых вакциной «Спутник V».