Глава Минздрава Мурашко прокомментировал охват вакцинации от коронавируса в России

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Уровень охвата взрослого населения России вакцинацией от коронавируса достиг 70%, заявил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.
Глава Минздрава Мурашко прокомментировал охват вакцинации от коронавируса в России
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По его словам, Россия поддерживает задачи, означенные в стратегии обеспечения глобальной вакцинации от COVID-19 к середине 2022 года.

«В России охват населения уже достиг указанных цифр для взрослого населения», — приводит РИА Новости слова Мурашко на заседании исполнительного комитета Всемирной организации здравоохранения.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил об отсутствии данных о госпитализации со штаммом коронавируса «омикрон» привитых вакциной «Спутник V».

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