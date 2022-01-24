Соседка рассказала о подозреваемом в убийстве семьи в Омской области

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Соседка омской школьницы, подозреваемой в убийстве родителей и сестры, в интервью RT рассказала о молодом человеке девочки — втором подозреваемом, а также о том, как жила семья.
Соседка рассказала о подозреваемом в убийстве семьи в Омской области
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

По её словам, молодой человек занимался волейболом и учился на тракториста. 

«Проблемы с законом у него были. Три года назад он подпалил гараж своей родной тётки», — заявила она.

Также она рассказала, что Роман и Александра, убитые мать и отчим девочки, прожили вместе около трёх-пяти лет, держали большое хозяйство, поэтому работали много, не выпивали.

По её словам, средняя дочка, которую убили вместе с родителями, страдала ДЦП — девочка плохо слышала, но передвигалась сама.

Ранее сообщалось об убийстве трёх членов семьи в селе Юрьевка Павлоградского района Омской области. 

По данным следствия, 14-летняя девочка подговорила своего 17-летнего парня убить её мать и отчима, которые были против её дружбы с ним. Также была убита сестра девочки.

Подозреваемые задержаны, они сознались в совершении преступления.

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