В Москве вынесли приговор восьми участникам «Хизб ут-Тахрир»

Суд в Москве приговорил к срокам от 11 до 18 лет восьмерых участников ячейки запрещённой международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

По данным ФСБ, осуждённые осуществляли вербовку жителей столичного региона в ряды международной террористической организации и распространяли запрещённую террористическую идеологию, содержащую призывы к насильственному изменению конституционного строя России.

«Два главаря и шесть активных участников 2-м Западным окружным военным судом признаны виновными... и приговорены к лишению свободы на сроки от 11 до 18 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — рассказали в спецслужбе.

Ранее в Крыму следователи возбудили уголовное дело о приготовлении к насильственному захвату власти в отношении пятерых членов террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».

* «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» («Партия исламского освобождения») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.