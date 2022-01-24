В Москве вынесли приговор восьми участникам «Хизб ут-Тахрир»

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Суд в Москве приговорил к срокам от 11 до 18 лет восьмерых участников ячейки запрещённой международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*.
В Москве вынесли приговор восьми участникам «Хизб ут-Тахрир»
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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

По данным ФСБ, осуждённые осуществляли вербовку жителей столичного региона в ряды международной террористической организации и распространяли запрещённую террористическую идеологию, содержащую призывы к насильственному изменению конституционного строя России.

«Два главаря и шесть активных участников 2-м Западным окружным военным судом признаны виновными... и приговорены к лишению свободы на сроки от 11 до 18 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — рассказали в спецслужбе.

Ранее в Крыму следователи возбудили уголовное дело о приготовлении к насильственному захвату власти в отношении пятерых членов террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». 

* «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» («Партия исламского освобождения») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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