«Омикрон» стал доминирующим штаммом коронавируса в Северной Осетии

Штамм коронавируса «омикрон» стал доминирующим в Северной Осетии, сообщил глава управления Роспотребнадзора по региону Алан Тибилов.

«Можно с уверенностью говорить, что в республике доминирует «омикрон», — приводит РИА Новости слова Тибилова на совещании.

По его словам, в субъектах региона заболеваемость коронавирусом возросла на 71,5%.

Он добавил, что рост заболеваемости наблюдается во всех возрастных группах.

Ранее ФАН сообщало, что молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков прокомментировал ситуацию с распространением штамма «омикрон» коронавируса.

Врач-инфекционист доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления штамма коронавируса «омикрон».