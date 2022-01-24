«Омикрон» стал доминирующим штаммом коронавируса в Северной Осетии
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«Можно с уверенностью говорить, что в республике доминирует «омикрон», — приводит РИА Новости слова Тибилова на совещании.
По его словам, в субъектах региона заболеваемость коронавирусом возросла на 71,5%.
Он добавил, что рост заболеваемости наблюдается во всех возрастных группах.
Ранее ФАН сообщало, что молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков прокомментировал ситуацию с распространением штамма «омикрон» коронавируса.
Врач-инфекционист доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления штамма коронавируса «омикрон».