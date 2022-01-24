Знакомая рассказала о девочке, причастной к убийству семьи в Омской области

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Знакомая рассказала о 14-летней девочке, причастной к убийству трёх членов собственной семьи в Омской области. Об этом пишет «Газета.Ru».
Знакомая рассказала о девочке, причастной к убийству семьи в Омской области
  • © Алексей Мальгавко
  • РИА Новости

По её словам, девочка восприняла нового отчима Романа Бережного «сразу в штыки». Она также утверждает, что мужчина часто ругался с матерью девочки.

«Роман никому из детей не отец... Жили они вместе недолго, пару лет с небольшим. (Девочка. — RT) скучала по отчиму, который был у матери до Бережного», — сказала она.

Также знакомая считает, что обида на маму у девочки была из-за того, что она ушла от предыдущего отчима, который воспитывал её с четырёх лет.

При этом она заявила, что девочка любила младшего брата, а к сестре, наоборот, ревновала.

«За сестрой она ухаживала, приходилось на правах старшей, но ревновала, говорила, что её больше любят, плюс переходный возраст, плюс первая любовь», — считает она.

Ранее сообщалось об убийстве трёх членов семьи в селе Юрьевка Павлоградского района. 

14-летняя девочка подговорила своего 17-летнего парня убить её мать и отчима, которые были против её дружбы с ним. Также была убита сестра девочки.

Подозреваемые задержаны, они сознались в совершении преступления.

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