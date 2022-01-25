Назван средний возраст молодого начинающего предпринимателя в России
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Также специалисты отметили, что в 2018 году средний возраст молодого предпринимателя составлял 27—28 лет.
В ведомстве напомнили, что их подопечные относятся к возрастной категории от 14 до 35 лет включительно.
При этом средний возраст «взрослого» предпринимателя, по данным Минтруда, составляет 37—38 лет.
Кроме того, в сервисе «Росмолодёжь.Бизнес» уточнили, что к самым популярным направлениям бизнеса среди молодых людей относятся торговля, IT-технологии и научные разработки.
Ранее сообщалось, что в Москве запустили новый онлайн-сервис «Дистанционная регистрация бизнеса под ключ» для начинающих предпринимателей.