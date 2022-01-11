В Москве запустили новый онлайн-сервис для начинающих предпринимателей

В Москве запустили новый онлайн-сервис «Дистанционная регистрация бизнеса под ключ» для начинающих предпринимателей.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Сервис доступен на портале ГБУ «Малый бизнес Москвы».

«Новый сервис предполагает комплексный подход: от помощи в выборе организационно-правовой формы и режима налогообложения до удобной регистрации бизнеса и открытия расчётного счёта», — заявила заммэра Наталья Сергунина.

По её словам, начинающему предпринимателю при этом не нужно оплачивать госпошлину или тратиться на услуги посредников.

Ранее НСН сообщала, что в Москве расширили участие малого бизнеса и социально ориентированных НКО в госзакупках.