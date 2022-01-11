В Москве запустили новый онлайн-сервис для начинающих предпринимателей
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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.
Сервис доступен на портале ГБУ «Малый бизнес Москвы».
«Новый сервис предполагает комплексный подход: от помощи в выборе организационно-правовой формы и режима налогообложения до удобной регистрации бизнеса и открытия расчётного счёта», — заявила заммэра Наталья Сергунина.
По её словам, начинающему предпринимателю при этом не нужно оплачивать госпошлину или тратиться на услуги посредников.
Ранее НСН сообщала, что в Москве расширили участие малого бизнеса и социально ориентированных НКО в госзакупках.