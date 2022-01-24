В Кемерове проверяют сообщения о появлении стаи бродячих собак

Следователи СУ СК Кемеровской области проводят проверку сообщений о том, что в Кемерове появилась стая бродячих собак.

Как отмечается, в ходе мониторинга СМИ следователи обнаружили сообщения, что на одной из улиц города появилась стая бродячих собак.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области — Кузбассу проводится доследственная проверка», — говорится в сообщении ведомства.

Будет дана оценка действиям лиц, ответственных за отлов безнадзорных животных.

Ранее на Камчатке в городе Вилючинске следователи начали проверки после нападения стаи собак на восьмилетнего мальчика.