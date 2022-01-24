СК опубликовал видео с места убийства семьи в Омской области

Управление Следственного комитета по Омской области опубликовало видео с места убийства трёх членов семьи в селе Юрьевка Павлоградского района, в котором сознались подростки.

По информации следствия, 14-летняя девочка подговорила своего 17-летнего парня убить её мать и отчима, которые были против её дружбы с ним.

Юноша взял у своего знакомого штык-нож для забоя домашних животных и ночью 22 января пробрался в дом, где нанёс смертельные ранения спящим взрослым, а также десятилетней сестре своей подруги, страдающей заболеванием опорно-двигательной системы, за которой подозреваемая не хотела ухаживать.

После совершённого убийства 14-летняя подозреваемая взяла с собой шестилетнего брата, постучалась к соседям и сказала, что родителей якобы убил неизвестный мужчина. Также она предоставила ложные данные полицейским для составления фоторобота.

Подозреваемые задержаны, они сознались в совершении преступления.