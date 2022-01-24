В Рослесинфорге рассказали о ситуации с лесными пожарами в России

Пресс-секретарь Рослесинфорга Ксения Богданова в стриме RT «Летучка» рассказала о ситуации с лесными пожарами в России.

«С точки зрения пожаров, действительно, трагический год, очень много сгорело. Государство обратило внимание на эту проблему, выделено дополнительное финансирование», — заявила Богданова.

При этом она отметила, что лесные пожары происходят не только в России и леса горят «не первый год».

«Пожары, если они не связаны с человеческим фактором, — природное явление. Нам нужно бороться не с природой, а с безответственным отношением человека к своему природному богатству, своему зелёному морю», — сказала пресс-секретарь Рослесинфорга.

Также она рассказала, что есть проблема нелегальной вырубки лесов. Богданова также объяснила, что те, кто занимается незаконной вырубкой лесов, не пытаются скрыть следы преступлений поджогом, поскольку «это бессмысленно».

«И таких фактов либо очень мало, либо нет совсем», — сказала Богданова.

Она также сообщила, что с 1 января в России вступил в силу закон, согласно которому необходимо подтверждать легальность заготовленной древесины и оформлять на неё электронный сопроводительный документ.

«Соответственно, мы перекрыли кислород тем, кто заготавливает наш лес без документов и без прав на заготовку этой древесины», — сказала она.

Ранее глава Минприроды Александр Козлов рассказал о мерах по борьбе с лесными пожарами в 2022 году.