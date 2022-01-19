В Минприроды рассказали о мерах по борьбе с лесными пожарами в 2022 году

Глава Минприроды Александр Козлов рассказал о мерах по борьбе с лесными пожарами в 2022 году.

В беседе с НТВ он заявил, что регионам выделено более 14 млрд рублей.

«Эти деньги будут окрашенные, только на эти цели. И если ты сэкономил, у тебя не сгорело, это не значит, что ты возвращаешь эти деньги в страну: на эти деньги ты улучшаешь обстановку дальше, чтобы это у тебя продолжалось в следующие годы, чтобы не было такого понятия «выгодно гореть», — пояснил Козлов.

По его словам, для борьбы с пожарами планируется, например, увеличить численность парашютистов-десантников до 4400.

Ранее сообщалось, что власти Якутии в полном объёме произвели выплаты жителям региона, которые принимали участие в тушении лесных пожаров в 2021 году.